Astronoomid võtsid esimest korda vastu raadiosignaali, mis tuli surevalt valgelt kääbuselt

Teadusajakirjas Nature avaldatud uuringu kohaselt said teadlased hiljuti esimest korda kätte raadiosignaali surevalt valgelt kääbuselt. Astronoomid lisasid, et kaalus „juurde võtnud“ kääbus hävitab praegu ennast ise ning hävimise faasi jõudnud tähte võib nimetada supernoovaks. Teadlased ei suutnud aastaid mõista, kuidas peaaegu surnud täht lisamassi juurde võtab. Eeldati, et sellise plahvatuse jaoks on vaja kaksiktähesüsteemi, milles naabertäht end valgele kääbusele ohverdaks. Kuid sel juhul jääks supernoova ümber lisagaasi ja häviv täht saadaks plahvatuse ajal välja raadiosignaale.