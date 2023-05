FOTOD | Läks koristamiseks: kaitsevägi asus Kevadtormi tagajärgi likvideerima

„Kiiremad ja kriitilisemad asjad lahendatakse kohe ning meie koostööpartner hakkab järk-järgult lahendama kõike, millest kohalikud on teavitanud ning mida me ise õppuse jooksul oleme üles märkinud,“ ütles 1. jalaväebrigaadi tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) ohvitser nooremleitnant Oliver Turp ja märkis, et kahjustada saanud alade korrastamine jätkub ka peale Kevadtormi lõppu.