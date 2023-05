WhatsAppis saab nüüd saadetud sõnumeid muuta

Metale kuuluv sõnumirakendus on hakanud uut funktsiooni ülemaailmselt kasutusele võtma ja see peaks saama kõigile kasutajatele kättesaadavaks lähinädalatel, teatas platvorm esmaspäeval oma blogipostituses.

Varem oli ainus viis kiirustades saadetud või viga sisaldava sõnumi parandamiseks selle kustutamine ja uue sõnumi saatmine. Eemaldatud sõnum on sel juhul asendatud fraasiga „This message was deleted“ (See sõnum on kustutatud“).