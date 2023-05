Klientide andmed ohus: sada Eesti e-poodi kasutab aegunud tarkvara

„Olukord on tänaseks küll paranenud, kuid aegunud Magento tarkvara kasutavaid e-poode on Eestis jätkuvalt vähemalt ligi sadakond,“ teatab CERT-EE. „Sellised e-poed on ründajatele aga ahvatlevateks sihtmärkideks, sest nende kaudu on häkkeritel võimalik varastada näiteks e-poe klientide andmeid (sh pangakaartide andmeid) või teha muid pahaloomulisi tegevusi. Ohu reaalsust ilmestab tõsiasi, et hiljuti saime teada ühest mõjuga küberintsidendist, mis sellesse kategooriasse langeb.“