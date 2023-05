Tehnikaülikooli tudengid said valmis maailma kergeima elektrilise surfilaua

„Ray Foil on maailma kõige kergem elektriline veetiivaga surfilaud. Lähimate konkurentide toodetega võrreldes on meie oma ligi kaks korda kergem ning mahub oma suuruselt ka seljakotti,“ sõnas Ray Foil Surfi eestvedaja Andres Nöps.

Nöps ütles Fortele, et laud kaalub vaid 20 kilo ning selle mootori maksimaalne võimsus on 6kW, kruiisimise energiakulu on 1kW. Surfilaua aku mahutavuseks on 1 kWh, mis peaks andma ligi 1h sõiduaega.