Ajaloo esimene araabia naisastronaut jõudis SpaceXiga rahvusvahelise kosmosejaama pardale

Space Xiga jõudsid kosmosesse Saudi Araabia astronaudid, geeniteadlane Rayyanah Barnawi ja hävituslendur Ali AlQarni. „Mul on suur au ja õnn esindada kõigi Saudi Araabia inimeste ja kodumaa naiste kõiki unistusi ja lootusi... See on kõigi unistus... Kui mina ja Ali saame hakkama, siis saavad ka teised,“ ütles Barnawi enne lendu.