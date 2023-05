PROOVISÕIT | Porsche 718 Boxster GTS – miks raisata elu igavatele autodele?

Mäletan, kuidas unistasin, et ostan endale sellise auto. Olen kindel, et enamus tollest rahvahulgast unistasid sama. Kuid nüüd ei ole meie teed täis erksavärvilisi sportautosid, vaid selle asemel seisame liiklusummikutes, ümbritsetuna linnamaastureist, mis ei oma midagi ühist tollel näitusel olnud Corvette’iga.

Kaheks päevaks sain ma autojuhiks, kes oli pidevalt tähelepanu keskpunktis. Enamik inimesi suhtus sellesse autosse positiivselt – nad pildistasid seda, pöörasid talle tähelepanu, panid talle liikluses „laike“. Ja kui teistele pakkus see auto positiivseid emotsioone, siis mina sain parima osa – 400-hobujõulise tagaveolise, keskmootoriga sportauto juhtimise, millel on avatav katus.

See oli minu esimene kogemus sõita autoga, mille mootor asub otse selja taga. Tunded on kirjeldamatud – ei mingit alajuhitavust, suurepärane pidamine kurvides. Ma ütleksin, et see on nagu kart, aga see oleks selle auto suhtes natuke solvav. Mõtte jõul juhitav – jah, see sobib talle rohkem. Roolis saadav tagasiside ja enesekindlus võimaldavad sõita palju kiiremini kui juht arvab, et võimalik on.

Ja kui järgmine kurv jäi selja taha ning ma peatusin foori taga, taas kõigi pilgud endale tõmmates, hakkasin mõtlema, kuhu on kadunud need, kes unistasid erksavärvilistest autodest. Jah, see Boxster maksab 120 000 eurot, aga minuga samas liiklusvoos sõidavad BMW X7, Range Rover, Cayenne ja muud perebussid, millel pole minu sportautoga midagi ühist. Jah, ma pole loll ja saan aru, et Range Roverisse mahub terve pere ja kõigil on mugav, aga kui tihti teil on vaja kogu perega mõned kapid asju kaasa võtta?