Tähelepanu juhid: kolm kiiruskaamerat alustas tänasest tegevust uues kohas

„Kaamerate seadistus- ja häälestustööd on tehtud ning liikluskorraldus on viidud vastavusse uute oludega,“ teatas amet.

Tegemist on eelmisest aastast ümber tõstetud kiiruskaameratega.

Eesti riigimaanteedel on 67 mõõtekabiini, millest viies on võimalik kiirust mõõta mõlemas suunas. Mõõtekabiinides on Transpordiametil kasutada 34 mõõtesüsteemi, mida paigutatakse aeg-ajalt ümber.