Teadlased tegid kindlaks, millise kiirusega liigub mustas augus tekkinud tuulevoog

Projekti ühe eestvedaja Marcell Brusi sõnul on selliste tuulte intensiivsus ja kiirus võimeline reguleerima galaktikate ökosüsteemi. „Need tulemused võimaldavad meil kindlamalt väita, et oluline osa aktiivsetest galaktikate tuumadest sisaldab ülikiireid tuuli ja ülikiireid voogusid. Ja saime tõestuse, et nende gaasivoogude intensiivsus on piisav nende galaktikate ökosüsteemide oluliseks muutmiseks,“ ütles ta.