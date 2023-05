Allikad: Ukraina uueks peaministriks võib tõusta senine digiminister Mykhailo Fedorov

Portaal kirjutab, et selline ametisse nimetamine on „loogiline samm uuendusliku riigi edasises töös ja arengus, kus kõige väärtuslikum kapital on inimesed.“ Arvestades, et Fedorovi ametisse nimetamist märtsis toetas 311 parlamendiliiget, tundub tema edasine tõus peaministri ametikohale üsna reaalne.