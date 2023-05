VIDEO | Õõvastavad kaadrid: treeninglennul olnud hävitaja F-18 põrkas kokku maapinnaga

On teada, et lendur valmistus esinemiseks lennushow'l. Sellest ideest tuleb tal nüüd mõneks ajaks loobuda, sest ehkki lenduril läks korda katapulteeruda, tegi ta seda nii madalal kõrgusel, et murdis langevarjuga maandudes mõlemad jalaluud. Ta toimetati helikopteriga haiglasse ning tema elu ohus ei ole.

Hispaania õhujõudude juhtkond on pikka aega survestanud valitsust hankima uusi, viienda põlvkonna hävitajaid. Boeing tarnis Hispaaniale F/A-18 aastatel 1985 kuni 1990 ning need on juba oma elukaare lõpus. Hispaania valitsus otsustas vanemate Hornetite asemel tellida 20 uut Eurofighter Typhooni, kuid uusi viienda põlve hävitajaid pole veel tellinud. Hispaanlased on koos prantslaste ja sakslastega investeerinud kuuenda põlvkonna hävituslennukisse FCAS, kuid see ei tee oma esimesi lende enne 2027. aastat ning relvastusse jõuab paremal juhul 2030ndate lõpul.