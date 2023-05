Kasulik uuendus: Google Chrome tuvastab nüüdsest trükivigu ka URLis

Uuendus on osa suuremast juurdepääsetavuse värskendusest, mille Google äsja välja pakkus ja selle eesmärk on hõlbustada düsleksiaga või uusi keeli õppivatel inimestel juurdepääsu veebisaitidele.

Värskendus on esmalt saadaval lauaarvutites ja lähikuudel ilmub see mobiiliversioon, teatab Google.

Chrome'i uus kirjavigade tuvastaja on kasulik neile, kes kirjutavad sageli veebisaidi aadresse valesti. Kuigi see võib tunduda üldiselt ohutu, võib selle vea sooritamine suunata teid teisele veebisaidile, mida tuntakse kui typosquatting ja on küberkuritegevuse vorm. Typosquatterid registreerivad domeeninimesid, mis sarnanevad populaarsete veebisaitide nimedega, et meelitada inimesi nende veebisaite külastama.

Seda tüüpi küberrünnakud võivad sisaldada ka pahavaraga. Tiposquatterid kasutavad sageli oma veebisaite pahatahtlike failide levitamiseks, mida saab kasutada andmepüügirünnakute kaudu inimeste isikuandmete varastamiseks.

Google teeb ka kõnede reaalajas subtiitrite funktsiooni kättesaadavaks rohkematele inimestele. Eelmise aasta alguses sai Google Pixel 6 seeria selle võimaluse, võimaldades kasutajatel oma vastuse telefonikõne ajal tippida ja lasta see liini teises otsas olevale inimesele ette lugeda. See konkreetne võimalus on praegu saadaval paljudes populaarseimates Android-telefonides, milles töötab Android 12 või uuem versioon.

Alates sellest suvest laiendab Google seda funktsiooni Pixel 4 ja 5 mudelitele, samuti Samsungi ja muude originaalseadmete tootjate täiendavatele Androidi mudelitele, toetades rohkem keeli, sealhulgas prantsuse, itaalia ja saksa keelt.

Lõpuks aitab Google vaegnägijatel või pimedatel inimestel saada veebis nähtud piltide konteksti. See on võimalik tänu uuele AI-toega funktsioonile Lookout rakenduses, mida nimetatakse „pildiküsimuseks ja vastuseks“, mis on esialgu saadaval vähese nägemisega kasutajate valitud rühmale.