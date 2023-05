MKM: Pakrineeme 60-miljonilist LNG-kaid ei saa kasutada, kuna see tuli valmis ehitada väga kiiresti

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium põhjendab asjaolu, et maksumaksjale seni 60 miljonit eurot maksma läinud Pakrineeme LNG-kaid ei saa siiani kasutada sellega, et rajatis tuli valmis ehitada väga kiiresti ja just seetõttu puuduvad sellel siiani kasutamise load.