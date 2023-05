KUULA | „Istmesoojenduse“ 163. osa: General Motors tuleb Euroopasse tagasi

Alustame aga hobiautode ja võidusõidu teemal - Velil oli nädalavahetusel hooaja esimene võistlus Audrus. Mis sai ette valmistatud, kuidas Honda mootoriga MR2 Spyder end üleval pidas, kas rekordid said purustatud ja mis edasi?

Kütuserubriigi ja automaksu teemadel on pigem vaikus - ja see on hea! Automaksu osas aga soovib kaasa rääkida uus ühendus - Eesti autoomanike liit.