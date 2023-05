Parkimisäpp Bikeep tehti taas eestikeelseks (peaaegu)

Kui vaadata äpi tänast profiilivaafdet, siis saab kasutaja taas valida töökeeleks inglise, taani ja prantsuse keele kõrval ka eesti keele:

Suures osas selle tulemusel äpi menüüd ka eestikeelseks muutuvad, ent on veel mitmeid vaateid, kus kasutajatele pakutakse segamini inglise- ja eestikeelseid väljendeid.

Kaks näidet:

Siin on inglise keeles näiteks sõnapaar „Active sessions“:

Siin hoiatatakse aga inglise keeles tasu kasvamise eest:

Forte avastas aprillis, et algselt eestikeelsena loodud ja täna Eestis jätkuvalt laialt kasutatav rakendus Bikeep oli eestikeelse menüü täielikult kaotanud. Seda vaatamata asjaolule, et Bikeep OÜ on saanud EASilt lausa 120 816 euro suuruse tootearenduse toetuse, lisaks on raha tulnud iduettevõtete konkursilt Ajujaht, targa linna lahendusi toetavalt Tallinnovationilt ja mujalt.

Forte pöördus asja uurimiseks toona küsimustega Bikeepi poole. Saime vastuseks, et eesti keel on tõesti teadlikult välja jäetud, kuna fookus on Ameerika!

„Hetkel eesti keele tõlked tõesti puuduvad Bikeepi uues äpis. Uue äpi tulekuga (suvi 2022) tegime selle kättesaadavaks nii kiiresti kui võimalik, et ratturid saaksid seda kohe kasutama hakata. Kuna Bikeepi põhifookus on Põhja-Ameerika turul, lansseerisime äpi esialgu inglise keeles,“ teatas meile Ain Erik Veemees, kelle ametinimetuseks oli eestikeelse kirja all märgitud sulaselges inglise keeles Technical Support Specialist.

Bikeeki tegevjuht Kristjan Lind selgitas Fortele lisaks, et möödunud suve algul välja tulnud rakenduse uues versioonis ei olnud „tehnilistel põhjustel esmalt võimalik eesti keele tuge säilitada“.

Bikeep on Eestis asutatud parkimisteenuseid pakkuv ettevõte, mille peamiseks tooteks on nutikad rattaparklad. Kasutajale on neis parkimine tasuta. Praegu tegutsetakse 24 riigis.