VIDEO | Esimesed täissuuruses skaneeringud Titanicust näitavad vrakki selgemalt kui kunagi varem

3800 meetri sügavusel Atlandi ookeanis lamava Titanicu skaneering loodi süvamere kaardistamise abil. See loob ainulaadse 3D-vaate kogu laevast, mis võimaldab seda näha nii, nagu oleks ümbritsev vesi ära imbunud.

1912. aastal põrkas Titanic teel Southamptonist New Yorki vastu jäämäge ning enam kui 1500 inimest hukkus.

Titanicut aastaid uurinud Parks Stephenson ütles, et oli vapustatud, kui esimest korda skaneeringuid nägi. „See võimaldab näha vrakki nii, nagu seda ei saaks kunagi näha sukelaparaadist, ning näha vrakki tervikuna, kontekstis ja perspektiivis,“ rääkis ta. „Ja see, mida sellelt skaneeringult näeb, on vraki tegelik seisund.“

Ta ütles, et skaneeringute uurimine võib anda uusi teadmisi selle kohta, mis juhtus Titanicuga sel saatuslikul ööl ning kuidas täpselt laev vastu merepõhja põrkas. „Siiani ei mõista me täielikult jäämäega kokkupõrke iseloomu,“ selgitas Stephenson. „Me ei tea isegi seda, kas laev tabas seda piki parempoolset külge, nagu kõigis filmides näidatakse, või vajus laev alla jäämäe küljes.“

Titanicut on põhjalikult uuritud alates selle vraki avastamisest 1985. aastal. Kuid see on nii suur, et sügavuse hämaruses suudavad kaamerad meile alati näidata ainult häguseid pilte lagunevast laevast ning mitte kunagi kogu laeva.

Uus skaneering jäädvustab vraki tervikuna, paljastades täieliku ülevaate Titanicust. Laev on kahes tükis ning vööri ja ahtrit lahutab umbes 800 meetrit. Purunenud laeva ümbritseb tohutu rusuväli.

Skaneerimise viisid 2022. aasta suvel läbi süvamere kaardistamise ettevõte Magellan Ltd. ja Atlantic Productions, mis teeb sellest dokumentaalfilmi.

Sukelaparaadid, mida juhtis kaugjuhtimisega meeskond spetsialiseerunud laeva pardal, veetsid üle 200 tunni, et uurida vraki pikkust ja laiust. Nad tegid rohkem kui 700 000 pilti igast nurgast, luues täpse 3D-rekonstruktsiooni.