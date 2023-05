Sõiduproov: Uus Nissan X-Trail – võimas ja soliidne bensiinimootoriga elektriauto

Esimene Nissan X-Trail sündis juba aastal 2000 just seiklusjanuste pereautoks. Täpselt sellisena tuleks seda võtta ka täna. Aga lisandunud on veel üks nüanss: see võiks olla ideaalne auto neile, kes ei tihka veel osta elektriautot, ent sooviksid saada osa selle vaiksusest, kiirendusvõimest ja teistest sõiduomadustest.