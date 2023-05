Kas veganemade lapsed saavad kõik vajaliku rinnapiimaga kätte?

Täna esitleti Euroopa Pediaatrilise Gastroenteroloogia, Hepatoloogia ja Toitumise Ühingu (ESPGHAN) 55. aastakoosolekul uuringut, milles selgus, et vegan toitumine ei mõjuta B2-vitamiini ja karnitiini kontsentratsiooni ema rinnapiimas. See seab kahtluse alla oletused, et vegan dieet ei pruugi olla toiteväärtuselt täielik ning et veganemade rinnaga toidetud imikutel võib olla suurem risk nende ainete puuduse tekkeks.

Uuringutes osalenud vegan-dieeti järgivatel imetavatel emadel võrreldes kõikehõlmava toitumisega emadega ei olnud erinevusi B2-vitamiini või karnitiini sisalduses rinnapiimas, kuigi need toitained on kõige suuremas kontsentratsioonis leiatavad loomsetes toitudes.

Uuringus kasutati tehnikat, mille puhul eraldatakse võetud proov üksikuteks osadeks ja analüüsitakse ainete massi.

„Ema toitumine mõjutab suuresti inimese piima toitainelist koostist, mis on lapse arengu jaoks oluline,“ selgitab uuringu juhtivteadur Hannah Juncker. „Vegan toitumise suurenemisega kogu maailmas, ka imetavate emade puhul, tekib mure nende piima toiteväärtuse piisavuse osas. Seetõttu on oluline teada, kas nende toitainete sisaldus piimas on vegantoitu tarbivatel imetavatel naistel erinev.“

B2-vitamiin ehk riboflaviin on oluline kaasfaktor paljudes kehas toimuvates bioloogilistes protsessides osalevate ensüümide jaoks. Varasemad uuringud on näidanud, et B2-vitamiini puudus imikutel võib põhjustada aneemiat ja mitmeid neuroloogilisi probleeme.

Karnitiini esmane bioloogiline roll on energia ainevahetuses. Karnitiini puudus imikutel võib põhjustada madalat veresuhkru taset ning südame ja aju talitlushäireid. Samuti on varem leitud, et karnitiini kontsentratsioon on vegantoitudus madalam kui kõikehõlmavas toidus.

Mõned varasemad uuringud on näidanud, et mõned imetavad naised peavad suurendama oma loomsete toodete tarbimist, et rinnapiimas ei oleks toitainete puudujääke.