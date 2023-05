PARGI.EE mobiilirakenduses on nüüd liikluskindlustuse meeldetuletus

LKFi juhatuse liikme Hillar Lõhmussaare sõnul on liikluskindlustuse meeldetuletus kasulik siis, kui autojuht on unustanud liikluskindlustuse teha. „Kui kindlustus on tegemata, siis rakendus annab sellest parkimise algatamisel märku ja juht saab kohe kindlustuslepingu sõlmida. Kindlustamata autoga sõitmist tasub vältida, sest kahju põhjustamisel tuleb see ise kinni maksta,“ ütles Lõhmussaar.

Lõhmussaare kogemusel on autojuhid üldiselt seadusekuulekad, kuid ligi kaks protsenti juhtidest sõidab ilma liikluskindlustuseta. „Selle kõige sagedasem põhjus on unustamine - enamik juhte ei ole isegi teadlikud liikluskindlustuse lepingu puudumisest. Tänu heale koostööle Teliaga oleme lisanud PARGI.ee rakendusse liikluskindlustuse meeldetuletuse. See on innovaatiline lahendus, kuidas andmete ristkasutusega saab kliente paremini teenindada,“ sõnas ta.

Liikluskindlustuse meeldetuletus käivitus PARGI.EE m-parkimise rakenduses 8. mail. Tänaseks on meeldetuletuse äpis lubanud 18 200 autojuhti. Teade kindlustuse puudumise kohta on saadetud 120 korda. PARGI.EE m-parkimise rakendusel on täna 130 000 kasutajat.

Telia Eesti ärikliendiüksuse juhi Kristjan Kuke sõnul on Telia mobiilse parkimise äpi eesmärk teha autojuhtide elu mugavamaks, pakkudes lihtsat viisi nii sobivaima parkla leidmisel kui ka näiteks parkimise eest maksmisel, kasutades selleks ühte rakendust.

„Arendame PARGI.EE äpi funktsionaalsust pidevalt ning koostöös liikluskindlustuse fondiga nägime võimalust, kuidas autojuhtide elu veelgi lihtsamaks muuta ning aidata neil vältida olukordi, kus liikluskindlustus on kogemata pikendamata jäänud,“ ütles Kukk. „Liiklejad on uuenduse väga hästi vastu võtnud ning seda tõestab asjaolu, et kaks kolmandikku teavitust näinud äpi kasutajatest on liikluskindlustuse meeldetuletuse aktsepteerinud.“