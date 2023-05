Eesti valitsuskabinet langetas möödunud aasta novembris põhimõttelise otsuse teha Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO) ettepanek likvideerida selle Euroopa mittenakkushaiguste keskus agressorriigis Venemaal ja taaskäivitada see Eestis. Üleeile sündis otsus keskuse väljatoomist toetada, kuid paigutada see mitte Tallinnasse vaid mujale.