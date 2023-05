Elisa hoiatab liikvel olevate õngitsussõnumite eest

Kraft tõdeb, et sõnumite teel tehtavad õngitsuskampaaniad on eriti aktiivseks muutunud läbi viimase paari aasta, varasemalt jõudsid klientideni enim spämm-kõned ja libaloosimängud. „Eriti palju SMS õngitsuskampaaniaid oleme tuvastanud selle aasta maikuu algusest ning hetkel on käimas uus ja suurem laine,“ märkis Kraft. Klientidele tulevad sõnumid erinevatelt saatjatelt, sh alert, info, kaja, 8943.

Kraft tõi välja, et SMS õngitsuskampaaniatele reageerib Elisa ka ise ning seda juhul, kui ettevõte saab klientidelt teavituse, et kahtlased SMS-id on liikvel. „Nendel juhul kontrollime, kui paljudele Elisa klientidele sõnumeid saadetakse ning tuvastame, millise ühenduse kaudu need Elisa võrku tulevad. Õngitsuskampaania tuvastamisel teavitame sellest koheselt Elisa SMS-partnerit või teist operaatorit ning palume õngitsussõnumite saatmise blokeerida. Kohale toimetamata õngitsussõnumid kustutatakse,“ rääkis Kraft.