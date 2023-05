Liia Hänni: piinlik on, oleme väga kaugel avatud valitsemisest

„Selle aasta septembris on Eestis avatud valitsemise tippkohtumine, sest Eesti on ühe sellise rahvusvahelise initsiatiivi osaline, mis justnimelt püüab valitsemist avada ja rohke kodanike polole näoga pöörata. Nii et see on eriti piinlik, et praegu selles olukorras, kus me ootame endale külla teiste maade kodanikuühenduste ja valitsuste esindajaid, on meil olukord, mis on väga kaugel avatud valitsemisest,“ rääkis aastast 1990 sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv ja kolmes riigikogu koosseisus kaasa löönud Liia Hänni Vikerraadio hommikuprogrammis.