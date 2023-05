PROOVISÕIT | Mercedes-Benz EQS SUV: vaikne igal kiirusel

Tegu on Tartu-suuruse linnaga USA-s Alabama osariigis, mis on läbi aegade tornaadodelt kõvasti räsida saanud ning kus paiknevas Mercedes-Benzi tehases valmib margi tippmudel – EQS SUV.

Kas teadsite, et Hiinas (mis on maailma suurim autoturg ja kus läheb kaubaks ligi pool kõigist täiselektrilistest sõidukitest) on hetkel müüdavad luksusautod valdavalt särtsukad? Ei, mitte seetõttu, et sealsed rikkad oleksid keskkonnateadlikumad, vaid lihtsalt seetõttu, et kui hind pole küsimus, siis mugavus on!