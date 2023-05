Teadlased tekitasid kõige vaiksema heli maailmas

Selline helivibratsioon on võimalik objekti nn superpositsiooniseisundis. Sellist seisundit on aga füüsilises ja sealjuures nähtavas objektis väga keeruline luua.

Hiljuti lõi Zürichi ülikooli (ETH) füüsiku Matteo Fadeli töörühm superpositsiooniseisundi seni kõige massiivsemas objektis - umbes liivatera suuruses safiirkristallis. See ei pruugi tunduda väga suurena, kuid see on umbes 1016 aatomi suurune, võrreldes tavaliselt kvantkatsetes kasutatavate materjalidega, mis on aatomi või molekuli mõõtkavas.

„Kristall on teatud mõttes olekus, kus ta on samal ajal paigal ja vibreerib,“ ütleb Fadel.

Eksperimendis keskenduti konkreetselt kristalli sisemistele vibratsioonidele. Objekt jahutati absoluutse nulli lähedale, kus hakkavad kehtima kvantmehaanika kummalised reeglid.

Kvantide superpositsiooni kasutatakse näiteks kvantarvutite valmistamiseks.

Sellistes oludes toimivad helivibratsioonid teisiti. Näiteks kitarrikeel võib seda pingutades vibreerida vaikselt või valjult või mis tahes vahepealsel helitugevusel. Kuid kristallides, mis on jahutatud sellisele ülimadalale temperatuurile, saavad aatomid vibreerida ainult diskreetsetel, kindlatel intensiivsustel.

Selgub, et see on tingitud sellest, et kui vibratsioonid muutuvad nii vaikseks, tekib heli diskreetsetes ühikutes, mida nimetatakse foononiteks. Foononist võib mõelda kui heliosakesest, nii nagu fotoon on valgusosake.

Kvantmehaanika ja superpositsioon

Kvantmehaanika kehtib selgelt aatomite ja molekulide kohta, kuid on ebaselge, kuidas need reeglid lähevad üle meie kogetavasse makroskoopilisse igapäevamaailma.

Füüsikud on täheldanud elektroni paiknemist superpositsioonilises olekus, kus elektron käitub määratlemata asukohaga lainena. Kvantide superpositsiooni on kasutatud isegi uue põlvkonna seadmete valmistamiseks, alates kvantarvutitest, mille eesmärk on suurendada arvutusvõimsust, kuni väga tundlike detektoriteni, mis mõõdavad gravitatsioonilainete levikut.