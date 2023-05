Uusi tooteid: Nothing andis välja uued kõrvaklapid Ear (2)

Klappide ostmise järel tasuks esimesena asjana teha Nothingu mobiiliäpis endale isiklik heliprofiil - selleks uuritakse sinult näiteks vanust, testitakse mürataluvust ja väga erinevate sagedustega helide tabamise võimet. Ear (2) reguleerib seejärel ekvalaiseri sätteid vastavalt reaalajas optimaalse helikvaliteedi saavutamiseks. Polegi varem sellist funktsionaalsust kohanud ja tundub kasulik ning põnev.

Kõrvaklappidel on 11,6 mm kohandatud draiver ning uus kahekambriline disain, mis tootja testide põhjal parandab üldist helikvaliteeti sujuvama õhuvooluga. Personaalne on ka mürasummutus, mis kohandub kasutaja kõrvakanali kujuga. Mürasummutuse režiime ja peenhäälestamise võimalusi on seejuures mitmeid:

Nothingu teatel on klapid saanud Hi-Res Audio sertifikaadi ning LHDC 5.0 koodekitehnoloogia tagab, et sagedusi edastatakse kuni 24 bitti/192 kHz kiirusega kuni 1 Mbps. Kasutatud on polüuretaani ja grafeeni uut kombinatsioonu, mis peaks anda rikkalikumad kõrged sagedused ning sügavama ja pehmema bassi. Minu isiklik kasutustest ütleb, et bassi võiks isegi veel sügavamaks timmida.

Kui kuulad arvutist muusikat ja saabub kõne…

Klappidel on võime olla seotud kahe seadmega. See tähendab, et kui kasutaja saab näiteks sülearvutis muusikat kuulates telefonis kõne, teavitab Ear (2) teda automaatselt sissetulevast kõnest. Kasutaja saab lihtsalt kõnele vastata, kasutades kõrvaklapi vajutusnuppu ja kui kõne on lõppenud, jätkavad kõrvaklapid automaatselt sülearvutist muusika esitamist.

Kõnede endi jaoks sisaldab Ear (2) selge hääle tehnoloogiat: mõlemal kõrvaklapil on kolm kõrglahutusega mikrofoni ja tehisintellekti mürasummutusalgoritm, mis suudab välja filtreerida üle 20 miljoni helinäidise – nii kõrvaldatakse taustamüra ja parandatakse kasutaja häält kõnede ajal reaalajas.

Mis puutub mürasummutusse, siis tootja teatel vähendab selle aktiivtehnoloogia müra kuni 40 dB.