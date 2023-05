Ukraina luure: Lõuna-Ukraina okupeeritud aladele on jäänud üle 150 000 okupandi, käivitati massiline küüditamine

„Praegu ei fikseerita Vene lahinguüksuste väljaviimist ei Zaporižžja ega Hersoni oblastist. Nende kahe piirkonna okupeeritud aladele on nüüdseks koondunud ligikaudu 152 000 vaenlase sõdurit, kelle kõik tegevused näitavad, et nad valmistuvad kaitseks,“ teatab agentuur.

Luurel on ka andmed selle kohta, et Venemaa küüditab sunniviisiliselt Hersoni ja Zaporižžja piirkondade okupeeritud aladelt tsiviilelanikkonda, sealhulgas Energodari soojuselektrijaama personali.

„Me räägime inimestest, kes kas teadlikult töötasid agressori heaks või olid sunnitud seda tegema. Neile öeldakse, et varsti algab seal vaenutegevus, väidetavalt asutakse pommitatakse seda territooriumi, mistõttu nad veenavad neid lahkuma ja jätkama koostööd venelastega,“ ütles ministeeriumi luure peadirektoraadi esindaja Andri Tšernyak.

Tema sõnul ei taha okupandid, et elanikkond saaks jälgida nende ettevalmistusi lahinguteks – ehk need on teatud vastuluuremeetmed.