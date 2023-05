Mis juhtus? Tesla kutsub tagasi miljon autot

Tagasikutsumisele kuuluvad mudelid on Tesla Model S, Model X, Model 3 ja Model Y sõidukit. Tesla on pärast Hiinasse jõudmist 2014. aastal müünud umbes 1,13 miljonit autot. Põhjuseks on potentsiaalselt ohtlik pidurdus- ja kiirendamisdefekt.

Tesla plaanib probleemi lahendada õhu kaudu toimuva tarkvaravärskendusega, mis võimaldab juhtidel oma tagasikutsumise keskmes oleva regeneratiivpidurisüsteemi intensiivsust paremini kontrollida. Nimelt võib selle kasutamisel tekkida ohtlik tahtmatu kiirendus.

See on Tesla teine suur tagasikutsumine sel aastal. USA-s kutsus Elon Muski elektriautode ettevõte veebruaris tagasi enam kui 360 000 Teslat, mis olid varustatud täieliku isejuhtimise tarkvaraga.

Autoportaalide hinnangul näitavad tagasikutsumised USA-s ja Hiinas, et Tesla on küpsemas lihtsalt järjekordseks autoettevõtteks. Ohutusalane tagasikutsumine on suurte kaubamärkide puhul tavaline nähtus ja tõenäolisemalt toimub suurte partiidena.

Musk on teinud selgeks, et 2023. aasta on Tesla jaoks oluline aasta, kuna ta soovib areneda nišibrändist sõidukite masstootjaks. Ta ütles selle aasta alguses investoritele, et Tesla plaanib oma toodangut 2023. aastal kahekordistada 2 miljoni sõidukini.