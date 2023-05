VIDEO | Tarzan ja tuumapomm! Kuidas on Sillamäe mõlemaga seotud, räägib David Vseviov

Leidub neid, kelle jaoks Sillamäe on siiani üks nõukaaegne pommiauk. Vaielda selle üle muidugi võib. Küll aga on vääramatu fakt, et kunagine Eesti kõige salajasem linn on ka tegelikult pommiga väga seotud. Aatomipommiga, nagu seda toona kutsuti.