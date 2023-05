Proovisõit: Renault Austral heidab kinda kõigile linnamaasturitele

Keskmine kütusekulu sellel mahehübriidsel (olemas nii 48V kui 12V versioon) 160 hj masinal on 7,6 liitrit sajale, mis on veidi palju. Autol on olemas ka 200 hj E-TECH täishübriidmootoriga versioon. Kõige lihtsam ja odavam on 140 hj arendav mudel.

Auto rool on rombikujuline, mitte ümmargune. See teeb sellega toimetamise päris mõnusaks – lisaks on kasutatud kattena nii nahka kui libisemisvastast seemisnahka.

Kaardirakenduseks paistab olevat sellel mudelil valitud vana hea Google Maps ning Google Play apil saab masinasse ka äppe installida. See kõik tähendab, et teekonnad saab juba mobiilis ette seadistada ja kui sama kontoga pardakompuutrisse siseneda, siis pole muud vaja teha, kui eelsalvestatud teekond välja valida.

Harman Kardoni kaheksast kõlarist kostev helisignatuur koostoimes ekraanidelt ülelibiseva virtuaaltervitusega autosse sisenedes on võimas ja muljetavaldav. Näidikutedisplei (12 tolli) koos multimeediaekraaniga (12,3 tolli) on väga kenasti üheks tervikuks armatuuri integreeritud ja suunatud kergelt juhi poole – kokku moodustavad need ligi ruutmeetrise pinna.

Kui vaadata auto sisemusse, siis esiaknale projitseeritakse 9-tollisel alal nii kiirust kui muud operatiivinfot, nii et sõidu ajal pole vaja juhil silmi näidikutedispleile pööratagi, see näit muudab seejuures automaatselt enda eredust lähtuvalt valgusoludest.

Väga kena, et mitte öelda suurepäraselt soliidne on ka uus matt välisvärv – kiltkivi karva hall.

Mõõtudelt tubli keskmine auto, kus on jagatud proportsionaalselt mõnusalt ruumi nii pagasiruumi kui tagaistujate põlvede jaoks. Auto ei ole seejuures üldsegi liiga suur. Pikkuseks 4,51 m (teljevahe korralik 2,67), laius 1,84 ja kõrgus 1,62. Auto kliirens on korralik 17 cm, mis kõigi istmete hõivamise korral muidugi 2-3 cm võrra väheneb.

Positiivne on see, et tagaistmeid saab ka ette-taha liigutada ning nende seljatoed horisontaali ette kallutada. Täpselt nagu saab edasi-tagasi liigutada ka kahe esiistme vahel olevat massiivse randmetoega käetuge.

Auto sisemuses leiame elektriliselt juhitavad mõlemad esiistmed, mis kaetud halli tekstiilpolsriga, tippvarustuse korral ka massaažifunkstiooni ja elektriliselt juhitava nimmetoega. Masinal on ka 4 USB-C porti ja kahetsooniline kliimaseade.

Autol on varustusastmest sõltuvalt 17-, 19 või 20-tollised valuveljed. Küljepeeglid on elektrooniliselt kokkuklapitavad ning soojendusega varustatud.

Püsikiirusehoidja on adaptiivne ja seda kuni seismajäämiseni. Leiame ka näiteks liiklusmärkide tuvastuse koos sellele vastava kiiruse valimisega roolilt ühe nupuvajutusega. Lisaks aktiivne hädapidurdussüsteem, jalakäijate ja jalgratturite tuvastamine ning vasakpoolse pööramise abifunktsioon (AEBS) ja ohutu kauguse hoiatussüsteem (DW). Nii ees (c-kujulised) kui taga on täis-LED tuled.

Tootja teatel on masin varustatud elektroonilise kontrolleriga, mis mõõdab pidevalt sõiduki käitumist: kiirust, sõidustiili, roolinurka. Ühendatud on see mitme hoovaga tagavedrustusega ning tulemuseks on suurem sõidutäpsus, stabiilsus ja ka manööverdusvõime. Tagarattaid saavad 4CONTROL Advanced süsteemi abil pöörata väikesel kiirusel kuni 5°. See tähendab 1,5° lisanurka ja pöörderaadiust 10,1 meetrit, mis ei ole nii suuremasina juures halb tulemus.

Ja see masin tõesti on hästi juhitav ja püsib teel kui valatult.

Autol on olemas ka sportrežiim, mis muudab vedrustuse jäigemaks, rooli vahetumaks ja mootori särtsakamaks – kiiremini reageerivamaks ning vahetab muidugi sa salongisisese taustavalgustuse tooni. Muutub ka kõrvadesse kostuv mootori heli. Sõidurežiime (Eco, Neutral, Sport) saab vahetada roolil oleva Multi-Sense nupu abil.

Austral on ühtlasi esimene Renault sõiduk, mis on konstrueeritud alliansi raames välja töötatud 3. põlvkonna CMF-CD platvormile, millel on võimsam ja tõhusam versioon E-TECH süsteemist. Seni pole kusagilt kuulda olnud, mis seos on mudeli nimel kauge mandriga. Autosid toodetakse Hispaania Palencia tehases.

Iconic Esprit Alpine varustusastmes auto hind on 38 390 eurot, odavamad variandid saab kätte ka 29 100 euroga.