FOTO | Kurioosne juhtum: meteoriit mürtsatas ameerika perekonna magamistuppa

Juhtum leidis aset Hopewellis, New Jerseys. Kohalike võimude sõnul on meteoriidi mõõtmeteks 4 x 6 tolli (10 x 15 sentimeetrit – toim.). Politsei sõnul on see pikliku kujuga ja näeb välja nagu tükk metalli.

Intsidendi ajal ei viibinud toas kedagi. Hiljem leiti, et meteoriit murdis läbi katuse, põrkas vastu põrandat, põrkas sealt veelkord tagasi ja tabas uuesti lage. Perenaine leidis kosmosekivi toanurgast. „Katsusin seda asja, sest arvasin, et see on suvaline kivi, aga see oli veel soe,“ rääkis naine.