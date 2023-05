Huawei uus tippmobiil pildistab kui peegelkaamera

Uus telefon pani mind kui naist, kellele meeldib kuld ja kard, lausa õhku ahmima. Pärlimustriga telefoni tagakülg on ülimalt luksuslik ja kaunis. Iga telefon on ainulaadne – valge, kuldse ja halli värvikombinatsioonid pole ühelgi telefonil samad. Moele ja disainile panustamine ei püüdnud vaid minu pilku, vaid tabasin ka paljusid teisi oma telefoni üksisilmi vaatamast. Ja paljud ka uurisid, mis imeloomaga tegu. Huaweil on tõesti stiili!

Mulle ei meeldi kaitsekilede, -klaaside ja -kaante kandmine, ma tahan nautida niiöelda „puhast“ telefoni. Ka sellele on Huawei mõelnud. Ekraan on kaetud Huawei enda Kunlun Glassi nime kandva klaasiga, mis loodud kümnest kvadriljonist nanokristallist ja mis on saanud Šveitsi SGS-laborilt kukkumiskindluse osas lausa viis tärni. Katsed on tõestanud, et tavalisest mobiiltelefoni ekraanist on Kunluni klaas lausa kümme korda tugevam. Samuti on telefon pritsme-, tolmu- ja veekindel. Võtsin telefoni lausa Islandil laguuni kaasa ja ei pakkinud seda niiskuse eest kaitsvasse kilekotti, nagu enamik inimesi oma telefonidega tegid. Veealuseid pilte ma siiski teha ei julgenud, aga see on minu, mitte telefoni probleem.