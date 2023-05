Siin need on: maksuamet hakkab nii piiril kui sisemaal patrullima nende Suzukidega

„Meie jaoks on autode juures oluline kõrgem kliirens võrreldes tavaliste universaalkeredega sõidukitega, et soetatud autod oleks võimelised sõitma ka metsaaladel, näiteks Eesti piiripunktide lähedal,“ ütles Veerme.

Vitara 1,3-liitrise R4 bensiinimootori võimsuseks on 129 hj, auto on manuaalkäigukastiga ja esi- või nelikveoga. Kiirendus 100 km/h on 9,5 sekundit. Kliirens on tõesti veidi üle keskmise: 18,5 cm. Tehase andmeil on keskmine kütusekulu 5,4 liitrit sajale. Rattad on 17-tollised. Auto hind jääb täna 22 860 ja 27 870 euro vahele.