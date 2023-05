FOTOD | Egiptuses leiti Bütsantsi-aegne asula koos matmispaikadega

Lisaks avastasid arheoloogid matusepaigad koos puidust kirstudega, kuid need on halvas seisukorras. Teadlased tegid kindlaks, et ühte haudadest on sängitatud naisterahvas. Tema haua lähedalt leiti erineva kuju ja suurusega keraamikat, ehteid ning kaks vasest peeglit.