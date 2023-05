KUULA | „Istmesoojenduse“ 162. osa: sõidukite turvalisuses ei arvestata piisavalt naistega

Alustuseks mõned liiklustervitused ja väike mõtisklus, kuidas tekivad levinud stereotüübid erinevate sõidukitega liiklejate kohta. Kütuserubriigis on asjad suuremate muutusteta, küll aga on põhjust laita ühe tanklaketi kliendituge.

Britid muretsevad oma inflatsiooni vähendamise akti puudumise pärast - mitmed suurtootjad on öelnud, et oma tehaseid nad sinna ei raja. Selle vältimiseks lobistatakse akudega seotud projektidele heldemaid stiimuleid ja sujuvamat heakskiiduprotsessi.

Testimas on nähtud universaalkerega Volkswagen ID.7. Kuigi seda püüti hästi varjata ja võltside summutiotste ja iluvõrega varjata, on selge - Passat Variandi aseaine on tulekul.

Saate põhiteemaks on aga sõidukite turvalisuse testimine - juba 1970ndatest on kokkupõrketestides kasutatud toonase keskmise mehe füsioloogiaga mannekeene. See on aga naised, lapsed, eakad ja ülekaalulised palju haavatavamasse olukorda jätnud. Alles nüüd on autotööstuses midagi ette võetamas.