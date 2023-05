FOTOD | Ilmavalgust nägi uus Porsche 718 Spyder RS: kiirendus 3,4s - kütusekulu 13l

Masinal on 911 GT3 368 kW (500 hj) vabalt hingav kuuesilindriline boksermootor, mis võib saavutada kuni 9000 pööret minutis ning arendada pöördemomenti 450 Nm.

Võrreldes tavalise 718 Spyderiga, millel puudub tähis RS, saab uus tippversioon juurde täiendavad 59 kW (80 hj) võimsust ning jõuab 100 km/h kiiruseni pool sekundit kiiremini. Tippkiirus on nüüd 308 km/h, mitte enam 300 km/h.

Autol on topeltsiduriga seitsmekäiguline käigukast. Käiguvahetuslabad võimaldavad juhil käsi kogu aeg roolil hoida ka käike ise vahetades. Ent soovi korral on juhil võimalik pruukida ka keskkonsoolil asuvat käiguvalitsat.

Vähenenud on ka auto mass: 1410 kilogrammiga on Spyder RS 40 kg kergem kui PDK-käigukastiga 718 Spyder ja viis kilo kergem kui isegi kinnine 718 Cayman GT4 RS.

Porsche 718 Spyder RS-i esiosa on peaaegu identne 718 Cayman GT4 RS-i omaga. Põhivarustuse esiluuk valmistatakse süsinikplastist ning sellel on esikaitseraua kohal lai õhuvõtuava. Kaks NACA-õhukogurit parandavad pidurite jahutust ilma õhutakistustegurit suurendamata. Küljeliistud kaitseraua väliskülgedel suurendavad aerodünaamilist surujõudu. Esispoiler on pisut lühem 718 Cayman GT4 RS-i omast, mis koos suurema tagatiivaga tekitab Caymanil summaarselt suuremat aerodünaamilist surujõudu ning seetõttu nõuab aerodünaamilise tasakaalu saavutamiseks ka suuremat tagaspoilerit. 718 Spyder RS saab aga tagatiiva asemele silmatorkava pardisaba kujulise tagaspoileri.