VIDEO | Tiit võib teha kümme tiiru ümber maakera ja ikka tuleb taas samasse kohta

Ajast, kui Eesti kodudes kõlas iga päev transistorraadiotest Väino ja Sirje Puura hitt „Sa oled mu majakas“, on möödunud oma 50 aastat. Mitu kordi rohkem aastaid on aga möödas sellest, kui Eestimaale kerkis Läänemere vanim tuletorn, see Kõpu oma. Sinna Tiit su videos viibki ja mõtiskleb, kui tähtsad teejuhid on majakad meile ja me külalistele läbi aja olnud. Tähtsad on need tänapäevalgi.