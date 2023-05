FOTOD | Huawei esitles äsja uut tippmobiili ja nutikella

Uuel telefonil on 6,67-tolline LTPO OLED ekraan eraldusvõimega 2700×1220 pikslit ja värskendussagedusega 1-120 Hz. Kaetud on see Huawei enda „Kunlun Glass“ nime kandva kaitseklaasiga, mis loodud 10 kvadriljonist nanokristallist ja mis saanud Šveitsi SGS-laborilt kukkumiskindluse osas 5 tärni. Ekraan on jätkuvalt veidi kumerate servadega.

Sõrmejäljeluger on sisseehitatud ekraani alla. Huawei kinnitusel on telefoni tagakülg kaetud aga sõrmejälgede vastase kattekihiga.

Kaamerakomplekt on telefonil kolmeliikmeline ning Huawei kasutab nüüd brändinime XMAGE oma kaameraaernduste esitlemisel.

Telefoni põhikaamera on 48-megapiksline, millel on RYYB sensor ja optiline pildistabilisaator (OIS). Paigutatud on see kahe väiksema kaamera vahele. Peakaamera anduril on muutuv ava vahemikus f/1.4-f/4.0 koos automaatse ümberlülitusega sõltuvalt valgusoludest.

Ülilainurksensor on 13-megapiksline avasuurusega f/2.2 Kolmas kaamera on OIS-iga varustatud 48MP telefotoobjektiiv, millel on 3,5X optiline ja 100X digitaalne zoom ja ava suurusega f/2.1, teeb ka makrofotosid. Huawei lubab, et need näitajad muudavad võimalikuks korraliku astrofotograafia.

P60 Pro on tootja teatel varustatud ka värisemisvastase tehnoloogiaga.

Telefoni aku on mahutavusega 4815 mAh, ülikiire laadimine toimub 88W kaabliga või 50W juhtmevabalt. Uuel laadijal on nii USB-C kui vana hea tavaline USB väljund.

Operatsioonisüsteemiks on jätkuvalt Huawei enda Harmony OS 3.1 ja seega Google Play äpipoe tugi on jätkuvalt puudu. Seega ei tööta paljud tavaäpid selles seadmes üldse või teevad seda puudulikult (tavaliselt ei tööta äppide märguanded ja Google Mapsi rakendustest sõltuvad äpid). Huawei mõtles selle peale aasta-kaks ja nüüd tuldi vastutasuks välja pakkumisega, et Huawei mobiilide kasutajatele antakse pooleks aastaks tasuta kohtingute- ja üleaisalööjate äpi Tinder Plusi konto või siis kolmeks kuuks tasuta pilveruumi: