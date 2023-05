FOTOD | Land Roveri erimudel, mille hinnad algavad 262 000 eurost

Works V8 Islay Editioni seerias valmib vaid 30 eksemplari, millest 17 on saadaval lühikese telgede vahega ning 13 seitsmekohalise versioonina. Defender Islay Editioni hinnad algavad 262 000 eurost lühema (kaheukseline) ja 279 000 eurost pikema (neljaukseline) mudeliversiooni puhul.

Islay Edition põhineb samadel tehnilistel alustel kui Classic Defender Works V8, kuid selle mootoriks on 5,0-liitrine 405 hobujõudu arendav V8 bensiinimootor, mis on liidetud kaheksakäigulise ZF-automaatkäigukastiga. Islay Edition – nagu ka Works V8 – kiirendab 0–100 km/h 5,6 sekundiga, tippkiiruseks on 170 km/h.