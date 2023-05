REPLIIK | Irja Lutsar: kasutamata haiguspäevad võiks edaspidi lisada inimeste puhkusele

COVID-19 pandeemia ajal kehtestati töövõimetuslehtede tasustamises uus kord, kus esimest haiguspäeva töötajale ei kompenseeritud, teise kuni viienda päeva tasu kattis tööandja ja edasised kulud hüvitas haigekassa. Põhjuseks oli ennekõike vajadus tõkestada viiruse levikut. Oli hästi teada, et SARS-CoV-2 levis eriti intensiivselt esimestel haiguspäevadel. Kui paljud meie hulgast said töötada kodukontorist, siis just madalapalgalistel polnud võimalik kodus töötada. Samas ei saanud nad endale kolme päeva ilma palgata olemist lubada. 2. mail lõpetas terviseamet koroonaviiruse hädaolukorra, mis tähendab, et SARS-CoV-2 pole enam uus ja ohtlik nakkushaigus ning sümptoomideta haigete või tema kontaktsete isolatsioon pole vajalik.