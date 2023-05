Erasmuse kogemus viis noore eestlase taaskasutuskaupluse loomiseni

Karl-Erik kolis 2010. aastal Tartusse, et minna ülikooli majandusteadust õppima. Üsna pea oli noormees Tartu Ülikooli Erasmuse koordinaatori ukse taga sooviga teha vahetussemestrit välisriigis. „Minu jaoks oli Erasmuse eesmärgiks just võrgustiku loomine. Sa avastad teistsugust kultuuri ja paned end proovile, kuidas tegelikult sotsialiseeruda erinevas kultuuriruumis päris inimestega,“ leidis ta.

Oma kursuselt oli Karl-Erik ainus, kes Erasmuse võimalust kasutas. Samal aastal, kui ta kodumaaga hüvasti jättis, jäi kogu tema ülejäänud kursus Eestisse õpinguid jätkama. See ei ole aga suur üllatus, sest paljudel jääb Erasmuse kogemus hirmu taha kinni: mis minust saab? Kuidas ma hakkan võõras riigis võõrast keelt rääkima? Karl-Erikul seda hirmu polnud. a nägi vahetussemestrit kui võimalust kogeda uut huvitavat seiklust. Ja ta nägemus sai kinnituse, sest ühest õppesemestrist sai kaks.

Karl-Eriku soov oli minna Saksamaale. Lõuna-Saksamaal asuv linn Konstanz võitis kohe ta südame, sest see meenutas talle tema ülikoolilinna Tartut. „Konstanz on fenomenaalsest kaunis linn, mis on võrreldav Tartuga.“