Ameerika Ühendriikides tehti esmakordselt maailmas ajuoperatsioon veel emaüsas olevale lapsele

Reeglina on see väärareng üsna haruldane. Keskmiselt fikseeritakse seda üks kord 60 tuhande sünni kohta.

Hetkel on väike patsient juba kuus nädalat vana. Operatsioon õnnestus. Emakakudede rebenemise tõttu oli sünnitus enneaegne, kuid see ei kahjustanud ema ega last. „Meil on hea meel teatada, et kuuenädalaselt tunneb laps end suurepäraselt, ei võta ravimeid, sööb normaalselt, võtab kaalus juurde ja naasis juba koju. Mingeid märke negatiivsest mõjust ajule ei ole,“ kommenteerisid kirurgid oma edu.