Tervisekassa annab häiret: üle paari aasta me enam üle ei ela

„Praeguse olukorra jätkudes elame paar aastat üle, aga edasi läheb tõesti keeruliseks. Olemasoleva rahastuse juures on tervishoiuvaldkonna rahalist puudujääki võimalik 1–2,5 aastat reservidest katta, aga kui me süsteemi ei muuda, siis edaspidi on suhteliselt kasinad võimalused,“ ütles Tervisekassa juhatuse liige Pille Banhard ja hoiatab, et sama rahastussüsteemiga jätkates meie ravijärjekorrad mitte ei lühene, vaid pikenevad.

Seega hoiatab Tervisekassa, et Eesti tervishoiu rahastamine on jõudnud olukorda, kus selline tasakaal, et pool ühiskonnast maksab ja kogu ühiskond tarbib, pikaajaliselt enam ei toimi. Tegelikult ei toimi see juba praegu ja kõik ravivajadused rahuldatud ei saa.

„Praeguse rahastusega rahuldame umbes 95 protsenti ravivajadusest, aga rohkemat ei luba meie eelarvele seatud piirid. Optimaalsest vajadusest jääb 5 protsenti rahastamata,“ märkis Banhard Tervisekassa ajaveebis.

See väljendub inimeste jaoks näiteks tervishoiutöötajate puuduse, pikkade ravijärjekordade ja suure omaosalusena. Banhardi sõul peab Tervisekassa pidevalt ravi rahastamise lepinguid kärpima, et süsteem ellu jääks.

Mitmed tulevikustsenaariumid on juba ka varem arutluse all olnud, näiteks maksubaasi laiendamine, riigi lisarahastus laste eest, alkoholi- ja tubakaaktsiisi suunamine tervishoiukulude katmiseks või töövõimetushüvitiste väljaviimine Tervisekassa eelarvest.

Üks rahastamise stsenaarium, mida Tervisekassa on analüüsinud, on erakindlustuse rolli võimalik suurendamine.

„Erakindlustust saab Eestis käsitleda täiendava tervisekindlustusena, mis võiks katta inimeste kasvavat omaosalust, kui solidaarne ravikindlustussüsteem ei suuda pakkuda piisavat finantskaitset või ei kata osasid teenuseid. Üldiselt võib öelda, et erakindlustuse kasutuselevõtmist takistavad tegurid on erateenuse osutajate vähesus, ulatuslik riiklik ravikindlustus ja ka inimeste vähene kogemus kindlustustoodete kasutamisel,“ nentis Banhard.