PROOVISÕIT | Isuzu D-Max: usaldusväärne nii metsas kui aasal

Vastus ei muuda tegelikult vähimalgi määral auto olemust. Ehkki tänapäevased pikapid on oma olemuselt universaalsõdurid, kes peavad igas olukorras ja igal pool tegema kõike (mis tagab neile tohutu populaarsuse ookeani taga), tahetakse üha enam neist teha elustiiliautosid. Õnneks kõik tootjad selle staatuse poole ei pürgi.

Esimene D-Max jõudis turule 2002. aastal, vahetades välja legendaarse vastupidavusega KB nime kandnud pikapi . See mudel püsis tootmises kümme aastat, järgmine kaheksa ning 2020. aastal meile jõudnud kolmas põlvkond läbis hiljuti näovärskenduse. Ilmselt on kliendid muutunud nõudlikumaks ja soovivad kogu aeg midagi uut.

Samas oleme varemgi veendunud, et heast paremat tegema minnes peab väga ettevaatlik olema. Seda teab ilmselt ka Isuzu, kes oma pikapile näovärskendust tehes oli ülimalt ettevaatlik, et hästitoimivat lahendust mitte rikkuda.

Jätkuvalt pakutakse kolme erineva kabiiniga versioone (2-, 4- ja 5-kohalised), millest suurim on kogupikkusega 5305 mm. Meil müüdavaid autosid liigutab 1,9-liitrine ühisanumpritsega diiselmootor, mis arendab 163 hobujõudu ja 360 Nm pöördemomenti. Kiirendus 0-100 km/h võtab aega üllatavalt vähe – vaid 12 sekundit ja maksimaalne kiirus on 180 km/h. Isuzu sõnul on tegu ideaalse kombinatsiooniga jõudlusest ja säästlikkusest.