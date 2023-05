FOTOD | Peugeot 2008 sai tublisti uuendusi, isegi küüniseid tuli juurde

Värskenduskuuri läbisid näiteks eesmine ja tagumine valgussignatuur. Esitulede signatuuris on nüüd kolm vertikaalset valgusküünt, mis on integreeritud kaitseraua läikivmustadesse detailidesse. GT varustusastet täiendab ka kolme küünise efekt leedesituledes.

Tagumiste leedtulede kolme küünisejälge meenutav valgussignatuur koosneb nüüd väiksematest detailidest, lisades autole visuaalset laiust. Lisaks sellele kasutavad leedtehnoloogiat ka tagurdus- ja suunatuled.

Lisaks tuledele on uuenduse läbinud kogu 2008 esiosa ning lisatud on ka Peugeot’ uus logo. Esiosa disain on varasemast laiem ja võimsam. ACTIVE varustuspaketis on esiosale lisatud läikiv must horisontaalne muster, ALLURE ja GT versioonidel kasutatakse kerevärvi vertikaalset mustrit.

Uuel Peugeot 2008-l on lisaks uuenduslikud valuveljed, mis on inspireeritud Peugeot 408 juures nähtud disainist. Veljed on saadaval mitmes variandis: 16-tolline NOMA velg ACTIVE versioonidele, 17-tolline KARAKOY velg ALLURE ja GT mudelitele ning lisavarustuses 18-tolline EVISSA velg GT versioonidele.

Auto sisemuses leiame ALLURE ja GT-versioonidel värskendatud disainilahendusega 10-tollise ekraani, millele GT varustusastmes lisandub ka 3D-näidikuteplokk. Juhid saavad ekraani värvi, kuvatavat infot ja selle paigutust oma soovide järgi kohandada. ACTIVE mudeliversioon on varustatud analoog-näidukutepaneeliga.

Lisaks on senine 7-tolline keskekraan asendatud 10-tollise puuteekraaniga, millega saab juhtida raadiot, telefonisätteid ning info- ja meelelahutussüsteeme. ALLURE ja GT versioonidel on kesksel ekraanil HD-resolutsioon, ekraani alla paigaldatud klaveriklahve meenutavad juhtnupud võimaldavad lihtsat juurdepääsu põhifunktsioonidele.