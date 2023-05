Täna, 5. mail toimub haruldane kuuvarjutus. Seda näevad enamiku Euroopa, Aafrika, Aasia ja Austraalia elanikud. Poolvarjutus tekib kui Kuule langeb ainult Maa välimine vari ehk poolvari. Seetõttu loetakse seda osaliseks varjutuseks. See on haruldane sündmus – järgmist taolist on oodata juba 2042. aastal.