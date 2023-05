Uued Huawei kõrvaklapid: uus disain ja ilma silikoonotsikuteta

Kui Huawei senised kõrvaklapid on olnud kõik väikese kõrvast väljaulatuva pulgakesega, siis sel korral on inspireerituna Prints Ruperti pisaratest voolitud klappidele futuristlikum, ovaalsem ja kurvilisem C-kujuline väljanägemine. Neid klappe on eelkäijatega võrreldes võrratult lihtsam hoidikust kätte saada ning kõrvaõõnsustesse paigutada. Nii et silmale on need tõesti kenad vaadata nii karbis kui kõrvades.