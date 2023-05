Tagadil toimub sel pühapäeval taas Baltikumi suurim vanatehnikalaat

„Hea meel on tõdeda, et huvi ajaloo ja vanatehnika vastu on endiselt suur ning Tagadi Restauraatorite päev on populaarne igas vanuses inimeste jaoks. Meie eesmärk on aidata huvilisi vanade mootorrataste, autode, busside ja traktorite restaureerimisel, aga samuti kollektsionääridel leida oma kogusse vanu esemeid nagu õmblusmasinad, kohviveskid, vanad tööriistad ning muu,“ ütles Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto president Andrus Lüüding.

Unic-Moto on Tagadi Restauraatorite päeva korraldanud enam kui 50 korda, alates aastast 1995 toimub laat kaks korda aastas – iga mai ja oktoobri esimesel pühapäeval. Traditsiooniliselt on kevadine Tagadi Restauraatorite päev vanamootorratturite jaoks hooaja alguse üritus.

Laadal on avatud Unic-Moto infotelk, kust saab informatsiooni klubi tegevuse ja Eesti vanatehnikaliikumise kohta. Infotelgis on müügil ka Eesti Vanatehnika Klubide Liidu värske ajakiri „Vanad Veljed“, kus on palju põnevat tehnikaajalooalast lugemist ning informatsiooni sõiduki vanatehnikana tunnustamise regulatsioonide ning nõuete kohta. Musta numbrimärki taotlev sõiduk peab olema vähemalt 35 aastat vana, kajastama ajastupõhiselt tehnilisi arenguid autotööstuses või omama suurt ajaloolist ja kultuurilist väärtust.

Lisaks on Unic-Moto infotelgi ees avatud ka temaatiline vanamootorrattanäitus, mis seekord on pühendatud legendaarse mootorrattamargi BMW sajandale juubelile. Selleks puhuks tuuakse rahvale näha unikaalsed BMW mootorrattad eelmisest sajandist, näiteks R35, R51, R71, R12, R11, R17, R69 ja teiste seas ka uus R18, mis on varustatud BMW ajaloo suurima kubatuuriga boksermootori ning ajatute disainiomadustega.