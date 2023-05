ChatGPT peamine konkurent Bingi juturobot tehti kõigile kasutajatele vabalt kättesaadavaks

Microsoft on teatanud uute funktsioonide lisamisest oma Bingi juturobotile, mis on oma võimaluste poolest sarnane hitt nagu ChatGPT ja mõnes asjas isegi ületab konkurenti. Tänasest saavad seda proovida kõik.

Kõige olulisem uuendus on funktsioon, mis võimaldab ülesandeid täita vesteldes robotiga, ilma et peaks minema teistele veebisaitidele. Näiteks saab kasutaja restoranis laudu broneerida, vastustele fotosid ja videoid lisada ning soovi korral filme pleieris käima panna. Nendest võimalustest on lähemalt kirjutanud The Verge.