EKSPERT VASTAB | Kas president Zelenskõi sõitis Euroopasse Ukrainale hävitajaid tooma? Või on asi muus?

Kolmapäeva õhtul saabus Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pärast lühikest visiiti Soome oma esimesele visiidile Hollandisse. Politico teatel on oodata Ukraina liidri kohtumist Hollandi peaministri Mark Rutte, välisminister Wopke Hoekstra ja kaitseminister Kajsa Ollongreniga. Kuid Zelenskõi pressiesindaja Sergei Nikiforovi teatel on Ukraina presidendil kavas külastada ka Hollandi õhujõudude baasi.

Holland oli algselt suurim F-16 hävitajate kasutaja Euroopas, kelle õhujõududel oli tippajal üle 200 sellise lennuki. 2000. aastatest on Holland F-16 hävitajate arvu oluliselt kärpinud, müües suure osa neist Tšiilile ja Jordaaniale, kuid ka Hollandi enda õhujõududele jäeti rohkem kui sada sellist lennukit. Praegu on hollandlastel käimas F-16 hävitajate vahetamine F-35 vastu ning kohe-kohe üle jäämas 61 lennukit F-16. Hollandi välis-ja kaitseministrid on varem teatanud, et ei näe lennukite andmises Ukrainale probleemi.