REPLIIK | Õliühingu juht Mart Raamat: lähiaastatel lööb autojuhte kõvemini diisli hinnatõus, kui automaks

Eesti on seni olnud üks ainsaid Euroopa Liidu ja üldse arenenud maailma riike, kus isiklikku transporti maksustatakse ainult läbi kütuseaktsiiside. Võrreldes teiste riikidega on see pannud Eestis maksusurve just suurema läbisõiduga autojuhtidele, kellele isikliku auto kasutamine on eluliselt vajalik ja ettevõtlussektorile, kelle jaoks mootorikütus on oluline majandustegevuse sisend. Nii on senise transpordi maksupoliitika juures olnud kaotajateks just isikliku auto kasutamisest sõltuvad inimesed. Tugeva löögi on saanud ka meie ettevõtete konkurentsivõime.